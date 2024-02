Grippe : l'épidémie reste à un niveau élevé dans toute la France, mais se stabilise

L'épidémie de grippe se poursuit à un niveau élevé dans toute la France. "La majorité des indicateurs était stable en médecine de ville et en légère augmentation à l’hôpital", souligne ce mercredi Santé Publique France. Le Covid-19 continue toujours également de circuler de façon "modérée".

La grippe continue de se propager en France. Les données épidémiques recueillies par Santé Publique France sur la semaine du 29 janvier au 4 février montrent que la situation épidémique commence toutefois à se stabiliser peu à peu. "La majorité des indicateurs était stable en médecine de ville et en légère augmentation à l’hôpital" en métropole, indique l'agence sanitaire dans son bulletin hebdomadaire sur les infections respiratoires aiguës.

Plus de morts de la grippe que du Covid-19 sur une semaine, une première depuis 2020

En médecine de ville, "le niveau d’intensité restait cette semaine à un niveau modéré tous âges confondus et dans toutes les classes d’âge", précise-t-elle par ailleurs. La part d’hospitalisations après passage aux urgences pour symptôme grippal est aussi passée "à un niveau d’intensité élevé, tous âges confondus". Dans les départements et régions d’outre-mer, la Guyane et les territoires des Antilles étaient toujours en épidémie. Dans ce contexte, la campagne de vaccination, qui vise notamment les plus de 65 ans, a été prolongée d'un mois par les autorités sanitaires. Initialement prévue jusqu'au 31 janvier, elle doit désormais durer jusqu'au 29 février.

En ce qui concerne l'autre importante épidémie hivernale, le Covid-19, la majorité des indicateurs, eux, étaient en diminution ou stables durant la semaine du 29 janvier au 4 février. Cela traduit "une circulation modérée du SARS-Cov-2, même si une légère augmentation du taux de positivité était observée en [médecine de] ville", observe Santé Publique France. Sur cette période, le nombre de morts de la grippe sur une semaine a même dépassé le nombre de morts lié au Covid-19. C'est une première depuis le début de l'épidémie, qui a confiné l'intégralité de la planète, durant l'hiver 2020.

Enfin, pour rappel, l'ensemble des régions métropolitaines sont aussi sorties de l'épidémie de bronchiolite depuis plusieurs semaines. En outre-mer, seules la Réunion et Mayotte continuent de rester aux prises avec une propagation élevée de ce virus.