Grippe : la moitié de la France n'est plus en alerte épidémie

La baisse de l'épidémie de grippe se poursuit dans le pays. Ce mercredi, sept régions ont été classées en phase "post-épidémique".

L'épidémie de grippe, c'est (presque) fini. Santé publique France a abaissé ce mercredi son niveau d'alerte pour la grippe dans sept régions de l'Hexagone. Après plusieurs semaines d'épidémie, la Bretagne, les Hauts-de-France, l'Île-de-France, le Grand Est, l'Auvergne-Rhône-Alpes, l'Occitanie et la Corse sont classés en phase "post-épidémique" par l'agence sanitaire. Une première au cours de cet hiver.

Plusieurs régions toujours en alerte

Entre le 26 février et le 3 mars, "l'ensemble des indicateurs en ville et à l'hôpital ont poursuivi leur diminution", fait savoir Santé publique France dans son point hebdomadaire. "La part des hospitalisations après passage aux urgences est à des niveaux faibles dans toutes les classes d'âge." Dans le détail, 2812 personnes se sont rendues à l'hôpital durant cette période pour un syndrome grippal, contre 4705 une semaine plus tôt. Parmi elles, 634 ont été hospitalisées, près de deux fois moins qu'il y a sept jours.

De bonnes nouvelles, même si l'agence sanitaire appelle tout de même à la prudence. "La circulation des virus grippaux demeure active", tempère Santé publique France, qui note que plusieurs régions de l'Hexagone sont toujours classées en phase épidémique : la Normandie, les Pays de la Loire, le Centre-Val de Loire, la Bourgogne-Franche-Comté, la Nouvelle Aquitaine et la Provence-Alpes-Côte d'Azur. En Outre-mer, la Guyane, la Guadeloupe et la Martinique restent également en épidémie.

Les autres épidémies liées aux virus de l'hiver, elles, sont quasiment achevées. Pour la bronchiolite, qui touche principalement les enfants de moins de deux ans à l'automne et au début de l'hiver, les indicateurs sont "au niveau de base", à l'exception de Mayotte, "en phase épidémique". Pour le Covid-19, les indicateurs demeurent "à des niveaux faibles", et aucune remontée n'est visible dans les analyses des eaux usées.