Grippe : quels sont les symptômes qui doivent vous alerter ?

Dès lors, comment savoir si vous avez attrapé la grippe ? Vous ressentez "un sentiment de malaise, de la fatigue, et des frissons", indique le Vidal. Avec la fièvre, s'en viennent ensuite une vilaine toux, sèche et douloureuse, et des douleurs musculaires ou articulaires diffuses très marquées, accompagnées de maux de tête. La fièvre est relativement forte, aux alentour de 39°, précise Ameli, le site de l'Assurance Maladie, qui rappelle qu'après la contamination par le virus de la grippe, "la maladie se déclare sous 48 h en moyenne et les symptômes apparaissent".