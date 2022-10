Grippe saisonnière : vers une épidémie particulièrement forte cet hiver ?

Certains spécialistes craignent tout de même que notre réponse immunitaire soit dorénavant plus faible, puisqu'il n'y a pas eu d'épidémie de grippe pendant deux ans...

Il est possible que la population soit plus vulnérable face au virus, mais ce n'est pas certain. Cela se manifestera peut-être par une épidémie d'une plus grande ampleur, mais pas forcément d'une plus grande sévérité. Mais il est vrai qu'il y a une relation entre cette ampleur et le nombre de décès, puisque ceux-ci concernent en général un cas pour 1000 dans le cas de la grippe : si l'épidémie devait être plus large, elle pourrait entraîner une mortalité plus élevée et une petite tension hospitalière au moment du pic.

La situation épidémique de l'Australie, où les taux de contamination à la grippe ont flambé dernièrement et dépassé ceux des dernières vagues les plus fortes ces dernières années, est-elle de mauvais augure pour l'Europe ?

En Australie comme dans d'autres régions de l'hémisphère sud, l'épidémie était due au virus H3N2, un variant connu de la grippe qui entraîne des formes plutôt sévères, chez les personnes âgées en particulier. Il n'est pas totalement certain que ce sera le même virus qui va circuler maintenant dans l'hémisphère Nord, mais on le saura seulement dès que les épidémies démarreront. Il n'y a aucune possibilité de prédire ni l'ampleur, ni la sévérité, ni même la date de démarrage des vagues de grippe saisonnière. Pour autant, nous n'avons pas de raison d'être particulièrement plus inquiets cette année.