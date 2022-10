Grippe : la campagne de vaccination débute ce mardi, ce qu’il faut savoir

Le vaccin contre la grippe leur sera réservé jusqu'au 15 novembre. Par la suite, tous les Français pourront en bénéficier mais à leurs frais s'ils ne font pas partie de la cible. Le prix du vaccin oscille entre 6 et 10 euros en pharmacie. "Il y a tout intérêt à se faire vacciner rapidement pour les gens à risque", préconisait, début d’octobre lors d'une conférence de presse, l’immunologiste Jean-Daniel Lelièvre, de l’agence publique de lutte contre les maladies infectieuses (ANRS).

Alors nouvelle campagne de rappel est à l'œuvre contre le Covid, sur son site internet, l'Assurance maladie rappelle qu'"il n'y a pas de délai à observer entre la vaccination contre la grippe et la vaccination contre le Covid-19 (dose de rappel ou non)" et qu'il est donc possible de recevoir les deux doses "en même temps". Jusqu'à la mi-novembre, cela concerne uniquement les personnes de plus de 65 ans, éligibles au vaccin contre la grippe.