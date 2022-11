Grippe : tout le monde peut désormais se faire vacciner

Depuis ce mardi 15 novembre, tous les Français peuvent en bénéficier, mais à leurs frais s'ils ne font pas partie de la cible. Le prix du vaccin oscille entre 6 et 10 euros en pharmacie. "Il y a tout intérêt à se faire vacciner rapidement pour les gens à risque", préconisait début d’octobre l’immunologiste Jean-Daniel Lelièvre, de l’agence publique de lutte contre les maladies infectieuses (ANRS). Interrogé fin septembre par TF1info, l'infectiologue Benjamin Rossi insistait également sur la nécessité pour les plus fragiles de ne pas se vacciner uniquement contre le Covid.

Alors qu'une nouvelle campagne de rappel est à l'œuvre contre le Covid, sur son site internet, l'Assurance maladie rappelle d'ailleurs qu'"il n'y a pas de délai à observer entre la vaccination contre la grippe et la vaccination contre le Covid-19 (dose de rappel ou non)" et qu'il est donc possible de recevoir les deux doses "en même temps". La Haute autorité de santé (HAS) recommande d'ailleurs deux injections simultanées, une dans chaque bras. Jusqu'à la mi-novembre, cela concerne les personnes de plus de 65 ans, éligibles à la fois au vaccin contre la grippe et à la dose de rappel contre le Covid.