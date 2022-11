Épidémie de grippe : qui doit se faire vacciner et avec quelle prise en charge ?

Alors que la campagne peine à décoller, les autorités recommandent "aux personnes à risque et aux professionnels de santé de se faire vacciner sans délai", soulignant un contexte sanitaire déjà rendu difficile par un Covid persistant et une flambée de bronchiolite. Car on l’oublie parfois, la grippe est une maladie très contagieuse qui peut entraîner de graves complications. D’où la nécessité, pour les personnes particulièrement exposées à des risques de complications, de se faire vacciner, rappelle la Haute Autorité de santé (HAS).