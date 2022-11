Grippe : un vaccin universel pourrait être disponible d'ici 2024

À ce stade, "les études sont précliniques, dans des modèles expérimentaux", a rappelé toutefois Adolfo García-Sastre, directeur de l'Institute for Global Health and Emerging Pathogens de l'hôpital Mount Sinai à New York. Bien que les résultats soient pour le moment prometteurs, "nous ne pouvons être sûrs de rien tant que des essais cliniques sur des volontaires ne sont pas terminés", a-t-il insisté auprès du journal britannique.

Les experts regrettent que le virus respiratoire de la grippe soit autant sous-estimé. Ce dernier peut en effet causer des dégâts. À l'image de la dernière pandémie de grippe A (H1N1), en 2009, quand une nouvelle souche du virus s'était propagée du porc à l'homme, causant près de 575.000 morts dans le monde, selon les dernières estimations parues en 2012 dans une étude publiée par la revue médicale spécialisée The Lancet Infectious Diseases.