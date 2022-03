Grippe : pourquoi l’épidémie continue de progresser si tard dans l’année

Mais attention, la grippe peut sembler être un moindre mal au vu de l’impact du Covid-19. Or elle n'est pas anodine. Si la plupart des malades en guérissent en une à deux semaines, ce virus, qui s'attaque surtout aux voies respiratoires supérieures, peut entraîner des complications graves et une hospitalisation, voire un décès.

C'est pourquoi Santé Publique France rappelle l'importance de "la vaccination antigrippale", avec l'adoption des gestes barrières, pour "se prémunir contre la grippe et ses complications". D’après les dernières estimations, fin 2021, 51,4 % des personnes à risque étaient vaccinées, avec 55,6 % des 65 ans et plus et 33,2 % des moins de 65 ans à risque de grippe sévère.