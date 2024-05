Grossesse : ces quatre choses à éviter l'été quand on est enceinte

Face aux fortes chaleurs et au risque de déshydratation, il est important de boire beaucoup et de consommer des fruits et légumes riches en eau. S’il est possible de s’exposer au soleil, évitez les heures les plus chaudes et protégez votre peau avec une protection solaire sans produits chimiques. Certaines activités sportives comme le jet-ski ou la plongée sous-marine sont contre-indiquées en cas de grossesse.

Bien qu’il soit essentiel d’adapter son mode de vie et ses habitudes lors d’une grossesse, la vie ne s’arrête pas pour autant lorsque l’on est enceinte. En tant que future maman, il est tout à fait possible de profiter de l’été, à condition d’éviter certains comportements.

S’exposer aux heures les plus chaudes sans protection solaire

Que les accros au bronzage se rassurent : bronzer l’été est permis pendant la grossesse ! Néanmoins, il existe quelques précautions à prendre pour s’exposer sans risque. Pour éviter le masque de grossesse – des tâches qui surviennent au contact du soleil dû à une grande quantité de progestérone dans votre organisme –, il est important d’éviter les expositions aux températures les plus chaudes, soit de onze à seize heures. Buvez également beaucoup d’eau, car la chaleur et les hormones de grossesse peuvent provoquer des œdèmes dans les jambes.

Les professionnels de santé recommandent aussi d’appliquer des crèmes solaires SPF 50 sans produits nocifs pour le fœtus. En effet, elles peuvent traverser le placenta. Enfin, n’hésitez pas à porter un chapeau et des lunettes de soleil et à vous mettre sous un parasol pour être davantage protégée lors des sessions bronzage l’été.

Faire des UV en cabine

Si les expositions au soleil sont autorisées sous les conditions citées ci-dessus, l’utilisation des UV en cabine est interdite. Il est désormais avéré que les appareils de bronzage (banc et cabines) sont sur la liste des cancérigènes avérés, mais enceinte, on s’expose, en prime, à d’autres complications. La chaleur peut entraîner la vasodilatation, responsable de varices et mauvaise circulation sanguine.

Les compléments alimentaires pour préparer au bronzage sont également déconseillés en cas de grossesse. Il est préférable de privilégier des aliments riches en lycopène (tomate, pastèque) et en bêtacarotène (persil, épinard, poivron rouge, melon, abricot…).

Garder son maillot de bain mouillé sur soi

Si vous êtes sujette aux infections urinaires et aux mycoses, garder son maillot de bain mouillé sans sécher au soleil peut augmenter les risques d’en développer une. Et pour cause, l’humidité engendre la prolifération des bactéries. Le mieux est de s’exposer au soleil directement dès que vous sortez de la douche, de la piscine ou de la mer.

Faire de la plongée sous-marine, du jetski, trekking et du canyoning

Pratiquer une activité physique enceinte possède de nombreux bienfaits tant pour le bébé que pour la maman. Le sport aide à prévenir certains désagréments liés à la grossesse tels que les maux de dos et la rétention d'eau, en plus de donner de l’énergie et de contribuer à un meilleur sommeil. Il permet aussi d’améliorer la circulation sanguine et l’oxygénation, ce qui est très favorable pour le fœtus.

Néanmoins, toutes les pratiques sportives ne sont pas recommandées ! Celles considérées comme extrêmes ou qui secouent beaucoup comme le jet-ski, le canyoning ou le trekking peuvent être dangereuses pour le bébé. De la même façon, les activités qui accélèrent trop le rythme cardiaque comme la plongée sous-marine ou l’athlétisme sont vivement déconseillées. Le snorkeling – plongée à la surface avec masque et tuba – est l’alternative idéale pour faire du sport tout en découvrant la beauté du monde marin durant la grossesse.