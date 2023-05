Et si une prise de sang permettait de prévenir les fausses couches ?

Dans le cadre de ces travaux, toutes les femmes qui viennent de faire une fausse couche et sont venues aux urgences se voient proposer le test. Plus de 75% acceptent. Isolé puis séquencé après la prise de sang, l'ADN de l'embryon ou du fœtus est analysé pour déterminer s'il est porteur d'une anomalie chromosomique importante et donc non viable, la réponse étant positive dans 50 à 60% des cas. Les médecins "verront si (les nombres de) certains chromosomes sont plus problématiques que d'autres. Ils pourront ainsi déterminer le risque à l'avenir", explique la laborantine Lene Werge.

En l'absence d'anomalie chromosomique, l'enquête minutieuse des médecins commence. Déséquilibres hormonaux, maladies endocriniennes, problèmes de coagulation ou encore mode de vie peuvent expliquer une interruption précoce de grossesse. Aux médecins de déterminer les risques et de proposer un traitement.