Grossesse et soleil : qu'est-ce que le masque de grossesse et comment l'éviter ?

Aucune recette miracle, éviter ce masque de grossesse ne tient qu’à une chose : la protection. S’il faut continuer à profiter de l’extérieur, il devient important d’éviter les heures les plus chaudes, entre midi et seize heures. L’application d’une crème indice 50 est obligatoire, que ce soit pour lézarder sur la plage ou pour se balader en ville. Porter un chapeau ou une casquette permet également de protéger son visage du soleil en apportant un coin d’ombre. Les produits photosensibles comme les parfums sont à éviter. Enfin, côté alimentation, on opte pour des aliments riches en vitamine C tout en continuant à boire beaucoup d’eau.