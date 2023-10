Guarana : quels sont les bienfaits de cette plante ?

Le guarana est une force de la nature. Il pousse à l’état sauvage au cœur de la forêt amazonienne et peut croître jusqu’à douze voire quinze mètres de haut. Mais cette liane grimpante et coriace a comme autre particularité remarquable d’être l’arbuste le plus concentré en caféine du règne végétal. Ses graines en renferment en effet entre 2 % et 7 %, soit quatre à six fois plus que dans le café ! Cela lui permet d’agir directement sur le système nerveux central. Par ce mécanisme, il bataille efficacement contre la fatigue, ponctuelle ou plus installée, et les accès de somnolence durant la journée. Il augmente la concentration et la vigilance. Logiquement, cette substance améliore aussi les performances sportives et renforce l’endurance. À l’instar de nos habituels arabicas et robustas, le guarana est recommandé aux personnes dont les journées de travail ont une très grande amplitude-horaire, par exemple aux médecins hospitaliers ou à celles et ceux qui occupent un poste de nuit. Tonifiant, le guarana contribue à les préserver de l’épuisement mental et du surmenage.