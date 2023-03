Santé : pourquoi les prescriptions de psychotropes pour enfants et adolescents explosent

"Les enfants sont nettement plus exposés que les adultes à la souffrance psychique et aux difficultés psychologiques, mais aussi à la médication", explique le Haut Conseil dans son rapport. De son côté, "l’offre pédiatrique, pédopsychiatrique et médico-sociale est en recul et ne permet plus d’accueillir dans des délais raisonnables". Or, "le nombre d’enfants en difficulté psychique augmente", à la fois faute de soins appropriés, et en raison d'effets comme "la crise sanitaire, la guerre en Ukraine, ou l'éco-anxiété".

Une telle situation entraîne une "aggravation de l’état de santé des enfants", une "augmentation des hospitalisations en urgence, des passages à l’acte suicidaire et de suicides chez l’enfant et l’adolescent". Et "faute de soins adaptés, le recours à la seule prescription de médicaments psychotropes". Or le rapport souligne qu'une grande partie de ces prescriptions se font hors autorisation de mise sur le marché, ces médicaments n'étant pas conçus pour les enfants.