Guerre en Ukraine : face au risque nucléaire, faut-il se procurer des capsules d'iode ?

En revanche, en cas d'accident nucléaire sur le territoire ou dans un pays à proximité, un protocole permet aux Français de se protéger. "L'iode est prépositionné chez les grossistes répartiteurs et dans les zones de défense. Si jamais il y a un incident, lié à l'une de nos centrales ou à un geste de guerre, alors l'iode est distribué immédiatement dans les pharmacies et même d'autres lieux", poursuit Philippe Besset. "Le stock est régulièrement vérifié et mis à jour. Il y a largement plus de comprimés d'iode que nécessaire pour l'ensemble de la population française."