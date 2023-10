Halloween : nos idées gourmandes de friandises saines pour les enfants

Halloween fait partie des événements annuels qu’il est difficile de rater, surtout lorsqu’on est parents. Si les enfants adorent se déguiser, ils n’ont surtout qu’une hâte : se délecter des bonbons et autres friandises au chocolat. Mais pour leur faire plaisir de manière saine, on a plein d’idées pour vous !

Vous pouvez par exemple organiser une petite fête déguisée chez vous et à cette occasion, leur proposer un plateau de gourmandises spéciales Halloween. Objectif : remplacer les bonbons très sucrés par d’autres friandises plus saines. Vous pouvez réaliser des petits sablés en forme de fantômes ou de citrouilles ou même cuisiner des muffins au chocolat et les décorer avec une ganache noire qui donnera l’impression qu’il s’agit d’une araignée ! Encore plus express, il suffit de faire fondre un peu de chocolat pour y tremper des demi-bananes et y coller des yeux alimentaires pour effrayer – gentiment – les plus jeunes.

Pourquoi ne pas également composer des petits sachets individuels de pop-corn dans lequel vous glisserez quelques bonbons au chocolat de couleur orange et noir, des fruits secs comme des noix ou des noisettes et une petite poignée de bonbons type vers de terre. C’est idéal pour offrir un présent festif pour Halloween !

Enfin, si vous aimez cuisiner, connaissez-vous les barres de yaourts glacés ? Cette spécialité gourmande est très facile à préparer. Il suffit de mélanger du yaourt grec avec un peu de sirop d’érable puis de l’étaler sur une plaque de cuisson. Ajoutez ensuite la garniture de votre choix comme des dés de fruits, quelques pépites de chocolat et pourquoi pas des petits yeux à croquer. Laissez le tout prendre au congélateur plusieurs heures. Cassez ensuite votre plaque en morceaux et placez-les dans des petits sachets. Succès garanti !