On connaît mieux le nombre de personnes handicapées et d'aidants en France

Par ailleurs, la France compte 9,3 millions d'aidants, dont 500.000 mineurs, et 55% de femmes, indique la Drees sur la base de la même enquête. Il s'agit de personnes déclarant "apporter une aide régulière à un proche en situation de handicap ou de perte d'autonomie", qu'elles vivent ou non avec ce proche. Sur ce total, 5,7 millions apportent une "aide à la vie quotidienne", 6,4 millions un "soutien moral", et 1,3 million une aide financière. Un tiers du total cumule deux ou trois de ces formes d'aide.