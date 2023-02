Hausse des complémentaires santé de 5% en moyenne en 2023 : voici le détail selon votre profil

Ces taux sont en dessous des 7% prédits par l'UFC-Que Choisir, et se rapprochent de ceux révélés début janvier par la Mutualité française qui précisait que les cotisations des mutuelles allaient augmenter de 4,7% en moyenne en 2023, selon une enquête menée auprès de 35 organismes couvrant 18 millions d'assurés. Et même si ces taux sont plus élevés que ceux annoncés en 2022 (+3,4%), qui se démarquait déjà des années précédentes (+2,6% en 2021, +2,4% en 2020), la Mutualité souligne cependant que l'évolution des cotisations reste "en dessous de l'inflation moyenne", qui s'est établie à 5,9% l'an dernier.

"C'est plutôt un signal positif même si ça reste une hausse pour le consommateur. On aurait pu s'attendre en effet à des tarifs plus élevés au regard de l'augmentation des dépenses de santé en 2022 et du fait que le 100% santé impacte les comptes des complémentaires qui sont plutôt dans le rouge", affirme de son côté Samuel Bansard. Voici ce que ça donne sur trois profils avec différentes garanties.