Hausse du tarif de la consultation : quatre questions sur les négociations entre la Sécu et les médecins libéraux

Suite aux déclarations des deux principaux syndicats, "il n'y aura pas d'accord d'ici demain soir, c'est à peu près certain, même si je veux toujours croire au bon sens", a regretté lundi le ministre de la Santé François Braun, sur France Inter. Estimant que l'"on passe à côté d'une occasion d'améliorer la prise en charge de nos concitoyens", il a accusé les organisations de "ne pas être responsables" et a dit ne pas comprendre "une position aussi fermée".

Le ministre a tenté d'appuyer à nouveau les propositions de la Sécu, notamment sur les tarifs : "26,50 euros, ce n'est pas du tout la valeur de la consultation. Un médecin a plus de 20% de son revenu qui est fait de forfait, payé par l'assurance maladie, ce qui fait une consultation de base à 36,50 euros", a-t-il affirmé. Quant aux "engagements territoriaux", "il faut que les médecins cochent deux cases, et quand on dit faire une garde, c'est une garde par mois, donc arrêtons de dire que c'est une pression intolérable", s'est-il irrité. "Ce n'est pas travailler plus, c'est travailler différemment."

François Braun a aussi rappelé que "la rémunération moyenne d'un médecin généraliste est de 90.000 euros par an", une "rémunération juste" à ses yeux, "surtout qu'avec cette convention, on va rajouter 20.000 euros de plus par an", a-t-il assuré.