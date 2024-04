Henné : une plante aux mille et unes vertus

Il existe deux types de henné : le neutre et le naturel, deux plantes aux propriétés différentes. Cette poudre naturelle a aussi le pouvoir de fortifier, gainer et nourrir les cheveux. Le henné peut également s’appliquer sur la peau pour apaiser une brûlure ou encore faire disparaître une mycose.

Utilisé depuis des millénaires par le peuple égyptien, le henné est une plante aux multiples vertus. Cette poudre naturelle est autant appréciée pour ses propriétés médicinales que pour ses pouvoirs de coloration. Tour d’horizon des bienfaits de ce produit bon pour nos cheveux, comme pour notre santé.

Quelle est la différence entre le henné neutre et le henné naturel ?

Si vous comptez vous procurer du henné, il est essentiel de distinguer les deux types de plantes : le henné neutre et le henné naturel. Le premier provient du Cassia obovata et ne colore pas les cheveux. Il est plutôt utilisé comme soin pour gainer, renforcer et donner de la vigueur et de l’éclat aux fibres capillaires. Pour concocter un masque maison au henné naturel, rien de plus simple : il vous suffit de mélanger dans un bol 100 g de poudre de henné neutre à 300 ml d’eau. Malaxez le tout jusqu’à ce que la pâte soit consistante sans être trop épaisse, et appliquez le soin sur vos longueurs et pointes. Le temps de pose idéal est d’une heure, mais trente minutes peuvent suffire. Le seul hic avec le henné neutre est qu’en raison de son caractère purifiant, il a tendance à assécher les cheveux. Pour contrer cet effet, vous pouvez donc ajouter un peu d’huile naturelle (olive, karité, ricin) à votre soin ou bien deux cuillères à soupe de miel.

Le henné naturel, lui, est issu de l’arbuste Lawsonia Inermis, composé d’une molécule appelée lawsone. Les pigments colorants qu’elle produit peuvent aller du roux au marron, passant par des teintes cuivrées ou rouges. La concentration du lawsone dans le henné varie en fonction de son origine. Le henné d’Égypte offrira à votre chevelure un ton cuivré, celui du Rajasthan (Inde) foncera les cheveux, tandis que le henné Tazarine (Maroc) tire vers le roux. Enfin, ceux du Yémen et de Gabès (Tunisie) peuvent aller de la teinte auburn à rouge. Si vous aimez les nuances, il est tout à fait possible de mélanger les différentes poudres.

Il est important de se rappeler que le henné ne peut pas éclaircir les cheveux, car il n’a pas de pouvoir décolorant. Si vous entendez parler de “henné blond”, il s’agit en réalité d’une association de poudre neutre, de romarin et de camomille. Après son application, la chevelure peut bénéficier de quelques reflets dorés, mais le résultat sera très loin de celui obtenu par une décoloration chimique.

Quelles sont les autres vertus du henné ?

Si le henné a de nombreuses propriétés pour les cheveux, il est aussi bénéfique pour notre peau et pour soigner les petits bobos. Antibactérien, désinfectant et aseptisant, il peut être appliqué sur une plaie pour qu’elle guérisse plus vite, ou bien pour apaiser une brûlure. Certains l’utilisent également en gommage pour purifier la peau avant ou après une journée de bronzage. Le henné naturel peut aussi soulager une douleur rhumatismale, un traumatisme ligamentaire ou encore soigner une mycose s’il est appliqué localement. En cas de doute, n’hésitez pas à demander conseil à votre médecin.