Hépatite aiguë chez l'enfant : pourquoi la piste d'un effet de la vaccination anti-Covid des mères n'est pas crédible ?

Il apparaît donc que l'affirmation du blog britannique est une simple spéculation. Et qu'elle va à l'encontre des chiffres. Les dernières données des autorités britanniques soulignent en effet que sur les 81 cas enregistrés en Angleterre au 20 avril, l'âge médian était de trois ans. Et les enfants touchés étaient très majoritairement (65%) âgés de trois à cinq ans. Or, dans le pays, la quasi-totalité des femmes n'allaitent pas plus six mois après la naissance du nourrisson (1%). L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) recommande quant à elle de ne pas aller au-delà de deux ans d'allaitement. Avec une campagne vaccinale qui n'a débuté qu'en mai 2021, il est dès lors impossible que la majorité des enfants aient bu du lait maternel d'une femme entièrement vaccinée. Cette affirmation est fausse et dénuée de fondement scientifique.