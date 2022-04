Hépatite aiguë chez l'enfant : pourquoi la piste d'un effet de la vaccination est-elle écartée ?

Pour rappel, dans une communication publiée le 21 avril, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) émettait trois pistes de réflexion pour expliquer cette recrudescence de cas d'hépatites. La première est celle d'une "sensibilité accrue chez les jeunes enfants à la suite d'un niveau de circulation plus faible de l’adénovirus pendant la pandémie de Covid-19". Comprendre par là que deux ans de gestes barrières, liés à l'épidémie de Covid-19, ont pu rendre le système immunitaire de certains enfants plus fragiles. La deuxième est celle d'une émergence d'un nouvel adénovirus, plus virulent. Enfin, la troisième est celle d'une "co-infection par le Covid-19".