Hépatite aigüe chez les enfants : trois nouveaux décès

"Nous soupçonnons qu’il s’agit de cas d’hépatite aigüe, mais nous devons confirmer que ces décès ne sont pas dus aux virus connus de l’hépatite A, B, C, D et Rb", a indiqué le porte-parole du ministère qui préfère rester prudent. Des tests sur un échantillonnage complet du virus devraient permettre de déterminer avec plus de précision les causes de la maladie. En attendant, le ministère a recommandé aux parents d’emmener immédiatement un enfant à l’hôpital si ce dernier présente des signes suspects.