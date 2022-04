Hépatite d'origine inconnue : au moins 169 cas dans onze pays, dont la France

Parmi eux, le Royaume-Uni est le plus touché, avec 114 contaminations : 79 en Angleterre, 14 en Écosse, et 15 entre le Pays de Galles et l’Irlande du Nord, indique l'OMS. Ailleurs en Europe, des cas ont également été recensés en Espagne (13), au Danemark (6), aux Pays-Bas (4), en Italie (4) mais aussi en Norvège (2). En Roumanie et en Belgique ont indiqué pour leur part une seule infection chacune.

La France, longtemps épargnée, a, elle aussi, déclaré deux cas aux alentours de Lyon. Dans un communiqué, Santé publique France a toutefois assuré que la "survenue (...) ne témoigne pas, à ce stade, d'un excès de cas en France" ajoutant que d'autres signalements seraient "probablement à attendre dans les prochains jours".

Outre-Atlantique, neuf cas suspects d'hépatite aigüe ont aussi été identifiés chez des enfants de 1 à 6 ans dans l'Alabama, aux États-Unis, selon le Centre européen de contrôle et de prévention des maladies (ECDC).