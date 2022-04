Hépatite d'origine inconnue chez des enfants : deux cas suspects en France

L'ECDC cherche à identifier la cause exacte de cette hépatite, qui reste pour l'heure énigmatique : "Les enquêteurs britanniques considèrent qu'une cause infectieuse est la plus probable du fait des caractéristiques cliniques et épidémiologiques des cas", indique l'agence européenne. Les investigations en laboratoire menées en parallèle "ont exclu des hépatites virales de type A, B, C, D et E", précise-t-elle.