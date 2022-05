Hépatites inexpliquées chez les enfants : les États-Unis ouvrent une enquête après cinq décès

Une enquête est désormais ouverte pour en comprendre la cause. Une chose est sûre, à cause de leur jeune âge, les enfants concernés n'étaient pour la plupart pas éligibles pour être vaccinés contre le Covid-19. "La vaccination contre le Covid-19 n'est pas la cause" de cette maladie, a martelé Jay Butler, directeur adjoint en charge des maladies infectieuses pour les CDC, en disant vouloir mettre un terme aux rumeurs circulant sur internet. Il a précisé que l'infection au Covid-19 elle-même n'était en revanche pas écartée comme cause potentielle.