L'origine des boutons de fièvre serait liée à l'essor du baiser il y a près de 5000 ans

L'autre co-autrice principale de l'étude, Charlotte Houldcroft, également de Cambridge, a par ailleurs souligné qu'un virus comme l'herpès évolue sur une échelle de temps bien plus grande qu'un virus comme le Covid-19. "L'herpès facial se cache dans son hôte pour la vie et ne se transmet que par contact oral, de sorte que les mutations se produisent lentement au fil des siècles et des millénaires", a-t-elle précisé. "Auparavant, les données génétiques sur l'herpès ne remontaient qu'à 1925", a-t-elle relevé, appelant à davantage "d'enquêtes en profondeur" pour comprendre l'évolution des virus.