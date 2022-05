Hôpitaux : contre le manque de personnel, les soignants appellent à la grève

Les modes d’actions seront déterminés localement : certains manifesteront, d’autres se rassembleront devants les hôpitaux… L’objectif sera d’avoir le plus de visibilité possible et de "mettre en avant nos difficultés" a expliqué la secrétaire générale de la CGT-Santé, Mireille Stivala, à l’AFP, avant d’indiquer qu’un préavis de grève serait déposé pour couvrir les mobilisations du 7 juin.

Parmi les revendications, le recrutement immédiat et la formation de professionnels supplémentaires, une revalorisation des salaires, l'arrêt de toute fermeture d'établissements et de services et la réouverture de lits là où c'est nécessaire.