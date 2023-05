Hôpital : les infections nosocomiales en hausse, 1 patient sur 18 touché

Un patient hospitalisé sur 18 est touché par au moins une infection nosocomiale, à savoir contractée dans l'établissement de santé, selon une enquête nationale, qui montre que cette proportion a augmenté depuis 2017, surtout si l'on inclut les Covid nosocomiaux.

La proportion des patients infectés a nettement augmenté entre 2017 et 2022 (+14,7%), après avoir stagné de 2012 à 2017 et baissé régulièrement entre 2001 et 2012, selon cette enquête de Santé publique France publiée ce vendredi 26 mai et menée, un jour donné, auprès de 1155 établissements de santé - plus de 150.000 patients inclus - tous les cinq ans.