Hôpital public : presque tous les établissements manquent de soignants, alerte la FHF

Pour dresser ces constats, la FHF s'appuie sur une enquête réalisée, entre avril et mai 2022, auprès de plus de 400 établissements publics de santé et médico-sociaux. 80,3% d'entre eux rencontrent en permanence des difficultés, 18,9% de façon ponctuelle. Cela représente 99% de l'ensemble des établissements (hôpitaux et Ehpad publics). C'est dans les hôpitaux, hors CHU, que la situation en matière de ressources humaines non médicales "s'est le plus fortement dégradée", avec, entre autres, des postes d'infirmiers non pourvus (6,6% en avril 2022 contre 3% en 2019).