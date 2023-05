"Nous allons vivre un été difficile" : vers de nouvelles fermetures de lits à l'hôpital ?

Les difficultés à l'hôpital vont-elles se répéter cet été ? C'est ce que craignent plusieurs services de santé. L'an dernier, déjà, des maternités et des urgences avaient temporairement fermé leurs portes, la faute à une pénurie de soignants. Un an plus tard, le scénario menace de se reproduire. Car les plannings des mois de juillet et août laissent déjà entrevoir des trous.

Durant cette période, le personnel hospitalier "va forcément partir en congés", explique à TF1info le Pr Frédéric Adnet, chef des urgences de l'hôpital Avicenne (Bobigny). En raison de la crise du secteur, il sera difficile de les remplacer. "Il y aura donc de nouvelles fermetures liées aux départs en vacances", prévient-il d'ores et déjà. "Son nombre sera significatif, plus important que l'année de référence, en 2019, avant le Covid-19."