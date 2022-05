Hôpitaux : aux urgences, 2/3 des médecins et 3/4 des infirmières sont-ils en burn-out ?

Lorsque l'on se penche plus en détails sur la situation en France, d'autres travaux dressent des constats similaires. À l'issue de la troisième vague de Covid, sur une période allant de mai à juin 2021, une équipe de chercheurs membre de l'AP-HM, de la faculté des sciences médicales et paramédicales de Marseille et de la Fondation FondaMental de Créteil, ont sollicité pas moins de 10.000 soignants. Des professionnels exerçant au sein d'établissements français et qui ont été interrogés sur leur santé mentale. De cette vaste évaluation, publiée dans la revue de management paramédical Journal of nursing management, il ressort que les taux de burn-out vont de 45,2% chez les directeurs de services infirmiers à 60,1% pour les infirmiers en chirurgie. Les médecins, quant à eux, sont à 58,2% concernés. On peut ajouter que 10,1% de ces derniers se trouveraient en burn-out sévère.

Ces observations ne portent pas sur l'ensemble des 10.000 soignants sollicités, mais restent très instructives puisqu'elles sont issues des réponses récoltées auprès de 7000 des sondés. On apprend dans le même temps que près d'un médecin sur trois se trouve en dépression, et que 7,9% consommeraient des antidépresseurs.