Hôpitaux : aux urgences, une "situation plus grave que l'été dernier"

Aux urgences, "la situation est plus grave que l'été dernier" en France, a déploré ce mardi 15 août Marc Noizet, président de Samu-Urgences de France, soulignant que tous les départements sont touchés mais aussi des zones touristiques en pleine saison.

"La situation est plus grave que l'été dernier parce qu'elle touche dorénavant tous les départements de France, des gros services et des petits services. L'été dernier, on avait des zones rouges", a déclaré sur Europe 1 celui qui est également chef du service d'urgence du groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud-Alsace.