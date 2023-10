Hôpitaux, écoles, crèches... le port du masque commence à faire son retour en même temps que le Covid-19

C'est notamment le cas au centre hospitalier de Vendôme (Loir-et-Cher), ce dernier ayant annoncé ce jeudi le retour du masque obligatoire dans l'enceinte des bâtiments et ce "jusqu’au 31 mars 2024 pour le personnel et les visiteurs". Mais aussi au Mans (Sarthe), le comité pluridisciplinaire du centre hospitalier Manceau ayant pris la décision de rendre le port du masque et l'hygiène des mains de nouveau obligatoire à compter de ce lundi 9 octobre pour faire face à l’augmentation du nombre de cas de toutes les infections respiratoires, dont le Covid. C'est aussi le cas, depuis fin septembre, à La Rochelle et Perpignan où le port du masque est obligatoire dans le centre municipal médical et dans les différents centres hospitaliers. Sont concernés aussi bien les professionnels de santé, que les patients et les visiteurs.

Face à la recrudescence des cas de Covid-19 observée en France cet été, deux établissements du sud-ouest, à savoir l'hôpital Layné, à Mont-de-Marsan, et celui d'Arcachon, avaient déjà imposé, dès la mi-août, le personnel, les patients et les visiteurs, à porter de nouveau le masque chirurgical à l'intérieur de l'établissement. Dans les hôpitaux universitaires de Strasbourg, il est recommandé aux patients et au personnel soignant de le porter.