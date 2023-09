Hôpitaux parisiens : l'AP-HP prévoit de rouvrir 400 lits grâce à une amélioration dans les recrutements

"C'est un signal positif", mais "il y a des bémols, car nous restons en difficulté (de recrutement) sur certaines professions, comme les manipulateurs radio, les infirmières de bloc ou les sages-femmes", a ajouté Nicolas Ravel. "Il nous semble avoir un début de quelque chose, mais ce sera long, cela reste fragile. (...) On est en train de refaire du 'capacitaire', mais ce n'est pas du tout suffisant par rapport à ce que nous avions en 2018."

Les hôpitaux sont confrontés à des départs de soignants et de fortes difficultés de recrutement, qui provoquent des fermetures de lits et des baisses de capacité. Le gouvernement tente d'inverser la tendance en augmentant les rémunérations. Après les mesures du Ségur de la Santé en 2020, Elisabeth Borne a annoncé en août plus d'un milliard d'euros de revalorisation pour les soignants, notamment pour le travail de nuit et le dimanche.