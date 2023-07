Hôpitaux : quelle situation dans les services d'urgences cet été ?

Ce lundi dans Le Figaro, le président de Samu Urgences de France et chef des urgences du groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud-Alsace (GHRMSA), Marc Noizet, déclare même n'avoir "jamais connu ça". "L'an dernier, les mesures flash ont un peu aidé, mais depuis, la situation s'est clairement dégradée et tous les ans, c'est pire que l'année précédente", affirme-t-il.