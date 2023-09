Hôpitaux saturés : le plan blanc activé en Moselle

Des hôpitaux au bord de la rupture. L'agence régionale de santé (ARS) Grand Est annonce ce dimanche avoir activé le plan blanc en Moselle pour faire face à une situation tendue dans ce département, en particulier les services des urgences.

Le plan blanc, activé à plusieurs reprises durant la crise du Covid, et fin 2022 pendant l'épidémie de bronchiolite, sert à planifier rapidement les moyens humains et matériels en cas d'afflux de patients, d'ouvrir de lits supplémentaires et de renforcer ponctuellement les équipes, voire de déprogrammer des opérations non urgentes.