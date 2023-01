"Hug Day" : ce samedi, faites le plein de câlins !

Selon une étude scientifique d'une université de Pittsburgh (Pennsylvanie) menées par quatre chercheurs en 2014, s'enlacer permettrait de combattre les infections. Pour la mener, l'équipe de l'université Carnegie Mellon avait interrogé 404 adultes en bonne santé sur la fréquence de leurs câlins pendant 14 jours. Ceux qui avaient indiqué en recevoir le plus avaient une meilleure résistance au rhume que les autres, et des symptômes plus faibles quand ils étaient malades.

Cette journée tombe à point nommé puisque pendant l’hiver, nos organismes sont affectés par le manque de lumière, et donc de vitamine D. Ces carences ont des conséquences sur notre santé physique et morale, occasionnant la fameuse dépression saisonnière. Le câlin apparaît donc comme un remède anti-déprime efficace, qui permet d’améliorer l’immunité, de réduire la tension artérielle et de diminuer le stress et l’anxiété. Il génère aussi la production de dopamine et d’ocytocine, les hormones du bien-être, du plaisir et de l’attachement. À tous les âges, le contact physique, quel qu’il soit, permet de garantir un équilibre émotionnel et améliore la confiance en soi.