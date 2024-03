Huile de coco : un superaliment qui nous fait du bien de la tête aux pieds !

Appelée également huile de coprah, l'huile de coco est une amie qui nous veut que du bien. Elle s'utilise aussi bien en cuisine qu'en soin esthétique ou capillaire. Voici cinq bonnes raisons d'adopter cette huile aux multiples vertus.

Elle est de plus en plus utilisée en cuisine et rentre dans la composition de plusieurs de nos produits cosmétiques. L'huile de coco est aujourd'hui considérée comme un superaliment qui nous fait du bien des pieds jusqu'à la pointe de nos cheveux. Anti-oxydante, anti-inflammatoire, anti-bactérienne et 100 % naturelle, l'huile de coco trouve sa place dans les placards de notre cuisine, mais aussi dans les armoires de notre salle de bain.

L'huile de coco, un allié pour la cuisine

Contrairement à l'huile d'olive qui perd ses vertus quand elle est chauffée, l'huile de coco est idéale pour la cuisson. Elle peut donc se mettre dans la poêle pour cuire vos aliments et elle ne colle pas. Par ailleurs, vous pouvez également l'utiliser pour beurrer vos tartines le matin et elle peut également figurer dans la liste des ingrédients pour la préparation de vos pâtisseries. Si vous êtes un aficionado des plats sucrés salés, l’huile de coco est faite pour vous !

L'huile de coco, un allié pour la santé

L'huile de coco possède de nombreux bienfaits sur le corps et notamment le système digestif. En effet, elle possède des acides gras à chaîne moyenne qui favorisent la production d'enzymes nécessaires à la digestion, mais aussi à la croissance des bonnes bactéries, indispensables à la bonne santé de la flore intestinale. Anti-oxydante, l'huile de coco peut aider les personnes souffrant d'inflammation au niveau de la sphère digestive. Enfin, les acides gras contenus dans l'huile de coco sont rapidement absorbés par l'intestin et ne sont donc pas stockés sous forme de graisse.

L'huile de coco, un allié pour la peau

Ses propriétés anti-bactériennes sont un cadeau pour les personnes souffrant d'acné. Il suffit de l'appliquer en petite quantité sur les boutons et de bien masser de manière circulaire. L'huile de coco est un anti-inflammatoire naturel et elle a aussi des vertus cicatrisantes : résultat, elle s'attaque à vos boutons et fait disparaître les marques et rougeurs. Il est aussi possible de l'utiliser comme baume hydratant après une après-midi sous le soleil pour soigner les coups de soleil.

L'huile de coco, un allié des tout-petits

Si votre bébé a la peau très sèche, l'huile de coco est très bénéfique pour la réhydrater. N'hésitez pas à glisser quelques gouttes dans l'eau du bain. C'est aussi un très bon produit pour masser les nourrissons, mais aussi pour enlever les croûtes de lait que l'on trouve parfois sur leur crâne. Enfin, au lieu d'utiliser une crème classique, vous pouvez utiliser l'huile de coco pour soigner les rougeurs sur les fesses de votre petit-bout.

L'huile de coco, un allié pour nos cheveux

Vous avez tout essayé pour nourrir vos cheveux secs et cassants, mais rien ne fonctionne ? Le produit miracle pour sauver votre chevelure est l'huile de coco. Il suffit de l'appliquer en masque une fois par semaine pour hydrater en profondeur. Par la même occasion, elle vous débarrasse des fourches et renforce vos cheveux, qui seront ainsi plus forts et plus brillants. Magique et indispensable !