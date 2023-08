Huile de ricin : ses bienfaits étonnants pour votre peau et vos cheveux

L’huile de ricin permet de limiter la chute des cheveux, mais également de leur redonner de l’éclat et d’assainir le cuir chevelu. Chaque personne perd en moyenne entre 50 et 100 cheveux par jour. Au-delà, cela peut être anormal. Une étude a prouvé que l’acide ricinoléique permet d’inhiber une protéine (prostaglandine D2) responsable de la chute des cheveux, lorsque la cause est génétique. Pour l’utiliser, il suffit de l’appliquer deux fois par semaine, directement sur le cuir chevelu et d’effectuer de petits massages. Si elle est appliquée au niveau des racines, elle permet d’apaiser les cuirs chevelus irrités. Les pellicules sont moins nombreuses et les démangeaisons moins importantes.