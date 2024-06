Huile d’olive ou de colza, beurre, poissons gras… Plusieurs aliments permettent de continuer à se faire plaisir tout en prenant soin de ses artères et de son cœur. Manger équilibré reste la meilleure manière de lutter contre les maladies cardiovasculaires.

Comment prendre soin de votre cœur en luttant contre le cholestérol ? La question ne manque pas de sel. Adopter de bons réflexes alimentaires ne permet pas de soigner des pathologies. Mais manger équilibré prévient les risques.

Pour rappel, plus votre sang contient un taux de cholestérol important, plus vous risquez de provoquer un accident cardio-vasculaire. Si l’organisme fabrique une grande partie du cholestérol, l'alimentation en apporte environ un tiers. Une mauvaise alimentation peut également aggraver d’éventuelles prédispositions génétiques.

Quels sont les aliments gras bons pour la santé de notre cœur ? Les matières grasses bénéfiques pour la santé du cœur regroupent les acides gras polyinsaturés (Oméga-6 et Oméga-3) et les acides gras monoinsaturés (Oméga-9). Pour vous aider à les distinguer, gardez à l’esprit qu’ils restent liquides à la température ambiante et ne figent pas lorsqu’ils sont réfrigérés. Voici les aliments gras qui renforcent l’énergie de l’organe moteur de notre organisme.

Huile d’olive, avocat, poissons gras vous veulent du bien

Oméga-3

Il s’agit de nos meilleurs alliés. Nous trouvons les Oméga-3 dans les graines de lin, certaines huiles végétales, les noix, les poissons gras, etc. Ils protègent la fonction cardiovasculaire : baisse du taux de triglycérides, régulation de la pression artérielle, effet anti-inflammatoire, antithrombotique, antiarythmique, etc.

La championne ? L’huile de colza. Peu coûteuse et neutre en goût, elle peut facilement se mélanger à d’autres produits comme l’huile d’olive ou l’huile de noix. À noter que le régime méditerranéen demeure le plus riche en Oméga-3.

Contrairement aux huiles végétales, les poissons gras (saumon, maquereau, sardine…) contiennent des oméga-3 sous forme d'EPA et DHA. Directement absorbables par le corps humain, ils se retrouvent immédiatement dans l’organisme.

Oméga-6

Les cardiologues considèrent les acides gras Oméga-6 comme des graisses favorables. Ils ont un effet hypocholestérolémiant. On les trouve principalement dans les huiles alimentaires végétales à l’instar du tournesol ou les pépins de raisins. Attention, consommés en excès, ils empêchent l’utilisation optimale des Oméga-3.

Oméga-9

Les Oméga-9 régénèrent également le système cardiovasculaire et le contrôle de la glycémie. Vous les trouvez notamment dans l’huile d’olive extra-vierge riche en anti-oxydants, les arachides ou l’avocat.

Les graisses saturées à moindre dose

Il ne faut pas s’arrêter de manger des graisses saturées. Elles servent à créer de l'énergie (pour marcher par exemple), renforcent les membranes cellulaires et possèdent d’autres fonctions plus spécifiques. Généralement sous forme solide à température ambiante, elles se trouvent dans le beurre, le fromage, la crème, la graisse de bœuf ou de canard et certaines huiles végétales comme celle de coco, etc. Mais attention, leur consommation en excès les rend néfastes pour l’organisme, prévient la Fédération française de cardiologie. En trop grande quantité, elles augmentent le taux de mauvais cholestérol.