Hygiène : un jeune sur deux en décrochage sur le brossage des dents

"Nos habitudes et notre environnement ont évolué, pourtant la brosse à dents est restée presque la même", analyse Benjamin Cohen, Fondateur et CEO de Y-Brush. Selon lui, "pour améliorer le brossage, il faut simplifier la technique qui pose problème et réduire le facteur temps, tout en conservant l’efficacité recommandée par les dentistes."

Une idée qui pourraient séduire puisque 61% des sondés seraient intéressés par une solution de brossage de dents plus rapide que les deux minutes recommandées, et principalement les moins de 34 ans, respectivement 69% des 18-24 ans et 64% des 25-34 ans.