Hygiène : quel est le meilleur moment de la journée pour prendre sa douche ?

Quand sonne l’heure de passer sous la douche, deux écoles s’affrontent. Que vous soyez plutôt du soir ou du matin, ce choix en apparence anodin peut affecter la qualité de votre sommeil et votre peau. Mais existe-t-il vraiment un moment idéal pour se savonner ?

En fonction des habitudes de chacun, nous ne nous lavons pas à la même heure de la journée. Pour certains, passer sous la douche le soir, avant de se coucher, serait plus sensé pour débarrasser la peau des impuretés accumulées durant la journée. Pour d’autres, une douche matinale et énergique permet d’aider le corps à se remettre de la nuit. Peu importe dans quel camp vous vous rangez, sachez que la science ne tranche pas réellement cette question. L’heure à laquelle nous nous lavons dépend de ce dont notre corps a précisément besoin.

Quel est le moment idéal pour se laver ?

Le bon sens voudrait que l’on se lave le soir pour éliminer les odeurs corporelles et bactéries présentes sur la peau, surtout si vous passez du temps dans les transports en commun. Pour certains, la douche du matin permet de se donner un bon coup de fouet pour démarrer la journée. Fin du suspens : dans l’idéal, le soir serait la meilleure option. C’est en tout cas ce que corrobore Giuseppe Aragona, médecin généraliste et en ligne sur Prescription Doctor, dans le magazine Glamour, qui s’est récemment interrogé sur cet épineux dilemme.

D’après lui, si "la douche matinale est plus populaire auprès des gens, car elle éveille les sens et vous rafraîchit pour vous préparer à la journée, ce n’est pas nécessairement la meilleure". La douche du soir serait bien plus saine et hygiénique. "Le principal avantage des douches le soir est que, pendant la journée, votre corps et vos cheveux peuvent accumuler des allergènes et des irritants dans l'air, de la saleté et de la crasse, en particulier pendant les mois d'été à cause du pollen, des produits chimiques et de la sueur", s’épanche-t-il.

Adopter la bonne température

En plus de salir la literie, se coucher sans être parfaitement propre peut favoriser des allergies nocturnes, irriter la peau et engendrer des problèmes cutanés comme l’acné. Cependant, la question n’est pas si facile à trancher puisque sa réponse dépend d’abord principalement de nos habitudes de vie. Pour celles et ceux qui peinent à se lever le matin, la douche peut être un allié de taille pour émerger, a déclaré le Dr Janet K. Kennedy, psychologue clinicienne et experte du sommeil pour le New York Times. Cette routine peut stimuler la vigilance, mais elle recommande de prendre une douche un peu plus fraîche, pas froide, pour éviter d'augmenter considérablement la température de votre corps. En règle générale, il est fortement conseillé de changer sa literie chaque semaine, surtout si vous transpirez ou si vous êtes malade.