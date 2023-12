Des scientifiques identifient la cause des nausées et vomissements pendant la grossesse

Des scientifiques viennent d'identifier précisément la cause des nausées et vomissements pendant la grossesse et donc aussi celle de l'"hyperémèse gravidique". Cette forme grave, qui peut être dangereuse pour la mère, mais aussi pour le fœtus, touche 4% des femmes enceintes. Une découverte qui ouvre la voie à de potentiels traitements pour les femmes concernées.

C'est un symptômes qui accompagne la plupart des débuts de grossesse, mais dont la cause exacte restait pour l'heure non identifiée. Les nausées et vomissements, y compris sous leur forme la plus sévère, appelée "hyperémèse gravidique", seraient en fait dus à une seule et même hormone produite par le fœtus, révèle une étude inédite publiée ce mercredi dans la revue Nature.

Conduite avec des scientifiques de l'Université de Cambridge, cette dernière résulte de deux décennies de recherches initiées par une chercheuse du Centre d'épidémiologie génétique de l'Université de Californie du Sud, qui a elle-même souffert de violentes nausées durant sa grossesse. "Je me sentais tellement mal que je pouvais à peine faire un mouvement sans avoir mal au cœur ; en cherchant des explications, j'ai pris conscience du peu de connaissances sur ce trouble pourtant très fréquent", témoigne dans un communiqué Marlena Fejzo, spécialiste de santé publique qui a fini par perdre le bébé qu'elle portait.

La protéine GDF15 incriminée

Les symptômes dont a souffert cette dernière ne correspondent pas "juste une envie de vomir", mais à une pathologie susceptible d'entrainer une déshydratation sévère pouvant menacer la vie du fœtus et de la patiente au point de nécessiter une prise en charge médicale. Appelée "hyperémèse gravidique", cette dernière concerne environ 4% des grossesses, et se manifeste par des vomissements importants et répétés.

À titre de repère, outre cette manifestation, la plus grave des nausées et vomissements, l’Assurance maladie estime que ces symptômes sont ressentis comme invalidants et perturbant la vie quotidienne, familiale et professionnelle chez 35% des femmes environ. Dans la majorité des cas, les femmes enceintes sont donc touchées dans une moindre mesure par des symptômes, peu sévères, qui apparaissent autour de la 6ᵉ semaine de grossesse et disparaissent autour de la 12ᵉ semaine.

Si ces malaises sont vraisemblablement attribuables aux nombreux changements physiques qui se produisent dans le corps lors de la grossesse, à commencer par l'élévation du niveau d’hormones dans le sang, Marlena Fejzo et les chercheurs de l'Université de Cambridge viennent d'en incriminer une en particulier : GDF15, plus connue sous le nom de facteur de croissance et de différenciation 15.

Des symptômes liés à la combinaison de deux facteurs

Produite par les hommes et les femmes tout au long de leur vie, et donc y compris en dehors de la grossesse, cette dernière envoie des signaux à la partie du cerveau associée au sentiment d’aversion. Or, pendant la grossesse, le placenta du fœtus se met lui aussi à produire cette protéine à haute dose qui circule donc dans le sang de la mère. D'où la sévérité des symptômes ressentis par certaines femmes. Plus en détail, selon l'étude publiée mercredi, celles qui n’ont pas spécialement été exposées à la protéine GDF15 avant la grossesse sont plus exposées aux nausées et vomissements lorsque, enceintes, cette protéine est produite à haute dose par la partie fœtale du placenta.

En d'autres termes, la violence des nausées dépend de deux facteurs combinés, à savoir l'exposition de la patiente à cette protéine avant la grossesse et le niveau de production du fœtus produit dans le placenta. "Nous savons maintenant que les femmes tombent malades pendant la grossesse lorsqu'elles sont exposées à des niveaux plus élevés d'hormone GDF15 qu'à l'habitude", résume Marlena Fejzo.

"Maintenant que nous comprenons la cause de l’hyperémèse gravidique, nous avons fait un pas de plus vers un traitement efficace, qui pourrait éviter aux futures mères d’éprouver ce que moi et tant d’autres femmes avons dû éprouver", se félicite encore l'auteure principale de l'étude. Les chercheurs espèrent notamment pouvoir cibler les récepteurs de cette protéine dans la région du cerveau concernée qui gère tous les stimuli que nous trouvons déplaisants.