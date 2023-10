Hypertension : les aliments et condiments à exclure absolument de vos menus

Si vous êtes hypertendu(e), il faut d’abord faire l’impasse sur ce qui contient trop de sodium. Le sel provoque en effet une rétention d’eau qui aggrave encore ce phénomène. Lorsque vous cuisinez, il est donc conseillé de ne recourir à ce condiment qu’avec modération ou de miser sur des substituts sodés, comme du sel de régime, du sel allégé en sodium, du sel de légumes ou du gomasio. Pour compenser, maximisez vos saveurs avec des herbes aromatiques et des épices. Lorsque vous effectuez vos courses au supermarché, prêtez par ailleurs la plus grande attention aux mentions nutritionnelles qu’affichent les plats et produits que vous souhaitez acheter. Il est indispensable de ne pas aller au total au-delà des six grammes de sel quotidiens. Fuyez donc les chips, gâteaux apéritifs, soupes, préparations et condiments industriels (sauces soja, ketchups, moutardes, mayonnaises et vinaigrettes toutes prêtes) qui sont de véritables bombes sodées. Certaines eaux minérales, comme Vichy Célestins ou Quézac, en contiennent aussi beaucoup et ne sont pas recommandées. Enfin, si vous pouvez vous permettre une petite portion de pain, dont le taux en sodium a été abaissé récemment de 20 % grâce à un accord entre les ministères en charge de l’Alimentation et de la Santé et la filière de la boulangerie, ne cédez pas à cet autre petit plaisir qu’est le rouleau de réglisse, très hypertenseur !