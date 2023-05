Idées reçues sur le "summer body" : attention aux capteurs de glucose détournés pour maigrir

Le capteur de glucose est inscrit dans la liste des "dispositifs médicaux". Commercialisé en France depuis 2017, il propose "une analyse de la concentration de ces sucres dans le liquide interstitiel" et non pas dans le sang, réalisée "environ toutes les dix secondes", comme l'explique la Fédération des diabétiques sur son site. "Au bout de 5 minutes, le système affiche la moyenne des valeurs." Une surveillance en continu, avec un outil facile d'utilisation. Il suffit de l'installer soi-même sur l'arrière du bras ou sur l'abdomen. Les informations du capteur sont ensuite envoyées vers l'application sur le smartphone. De quoi permettre aux patients de "mieux gérer leur maladie" et "la réorganisation des soins", félicite la fédération. D'autant que cette technique contrôle ce taux rapidement après le repas, donc avant qu'il ne se transforme en glycémie (glucose dans le sang).

Or, c'est justement ce suivi qui intéresse certaines figures de la mode "healthy" à tout prix. Comme cet influenceur, qui passe au crible tout ce qu'il ingurgite. Auprès de ses 773.000 abonnés sur TikTok, l'internaute qui affirme être en pré-diabète vérifie le taux de glucose provoqué par chaque aliment. Parmi les tests les plus vus, on trouve entre autres celui sur le Coca-Cola Zero, les dattes, l'avocat ou encore le whisky. Idem pour cette jeune femme, influenceuse de la sphère "santé" qui "teste" son taux de sucre dans le sang en fonction des aliments et confie se "sentir comme une scientifique" grâce à cet outil. Une autre internaute partage quant à elle son expérience d'ancienne "food addict". Le 5 mars dernier, elle incitait très clairement ses abonnés à en faire de même.