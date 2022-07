Idées reçues sur le "summer body" : existe-t-il vraiment un régime miracle ?

Les conclusions d'un rapport de l'Anses publié en 2010 sur cette question sont limpides. Non, il n'existe pas de régime miracle. "C'est sûr et certain", confirme Mathilde Touvier. La directrice de l'équipe de recherche en épidémiologie nutritionnelle au sein du Centre de recherche en épidémiologie et statistiques rappelle que sur le sujet, seule une consigne est préconisée par la science : le rééquilibrage alimentaire. "On diminue les apports caloriques et on augmente les dépenses", résume-t-elle.

Or, certaines habitudes alimentaires tendent vers un tel rééquilibrage. C'est ce qu'a prouvé de "manière forte" une méta-analyse publiée en 2020. "C'est le cas du régime méditerranéen, et de ceux qui préconisent les fibres alimentaires, les fruits et légumes ou encore les céréales complètes", liste notre interlocutrice. Mais il ne s'agit pas là de solution révolutionnaire. Ces régimes s'inscrivent simplement dans les recommandations du Programme national nutrition santé (PNNS). "Il n'y a pas de secret, ni de miracle."