"Il n’y a pas de candidats" : 15.000 pharmaciens manquent dans les officines

Et puis, il y a les horaires à rallonge. "J’aimerais me diriger vers une carrière dans l’industrie", confie un autre jeune. "L’industrie, ça permet vraiment de s’ouvrir toutes les portes. Ça veut dire que si un jour on se lasse en production, on peut très bien aller en contrôle qualité ou dans le marketing", explique une jeune femme. Et les bancs de la fac de pharmacie n’affichent pas complet, depuis une réforme complexe des études de santé. "La conséquence de cette réforme, c’est qu’on se retrouve avec 40 étudiants admis en deuxième année alors que normalement, on devrait être 80", déplore un étudiant.

Depuis septembre 2020, la première année commune des études de santé (Paces) a été remplacée par deux filières : le parcours d'accès spécifique santé (Pass), et la licence accès santé (Las). En Paces, un concours déterminait un classement, tenant compte d'un numerus clausus pré-défini. Tous les étudiants "classés" accédaient alors automatiquement en deuxième année d'études. Mais désormais, "c'est un modèle de licence qui s'applique, alors si on n'a pas la moyenne, on ne passe pas", résume Romain Gallerand, porte-parole de l'Association nationale des étudiants de pharmacie de France (Anepf). Or, "les cours sont aussi compliqués qu'avant", déplore-t-il, ce qui peut expliquer une diminution du nombre d'étudiants sélectionnés. Au niveau national, il manque 1100 étudiants en deuxième année de pharmacie. Dans les officines, il manque 15.000 pharmaciens et préparateurs.