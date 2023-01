Il suscite beaucoup d'espoir, en quoi consiste le nouveau traitement contre Alzheimer autorisé par les États-Unis ?

Selon un communiqué d'Eisai, environ 100.000 personnes pourraient recevoir ce traitement aux États-Unis d'ici à trois ans, compte tenu des critères d'éligibilité (déficit cognitif léger et confirmation de la présence de plaques amyloïdes). Il s'agit du deuxième traitement contre Alzheimer approuvé récemment par la FDA, après l'Aduhelm en juin 2021 (qui utilise une molécule nommée aducanumab). Également produit par les sociétés Biogen et Esai, et visant également les plaques amyloïdes, il s'agissait du premier médicament mis sur le marché contre cette maladie en près de deux décennies.

Mais son lancement n'avait pas eu le succès escompté : son autorisation avait suscité la controverse, certains experts critiquant le manque de preuves sur son efficacité. Son usage avait par la suite été restreint aux personnes atteintes de cas modérés de la maladie. Un récent rapport parlementaire américain a aussi blâmé son prix exorbitant (56.000 dollars par an). Le système de couverture santé fédéral Medicare, destiné aux personnes âgées, avait annoncé ne le rembourser que s'il était pris dans le cadre d'essais cliniques.

Le Leqembi sera lui lancé à un prix de 26.500 dollars par an, dans le but de "promouvoir l'accès pour les patients, réduire le poids financier global et soutenir la pérennité du système de santé", a indiqué Eisai vendredi dans un communiqué. La question de la couverture de ce nouveau traitement par Medicare n'a pas encore été tranchée. "Les personnes vivant avec cette maladie mortelle n'ont pas le temps d'attendre un remède miracle", a déclaré dans un communiqué Joanne Pike, présidente de l'Alzheimer Association, qui a appelé à ce que Medicare accepte de rembourser le Leqembi.