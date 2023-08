Moustique tigre : une vaste opération de démoustication lancée à Paris, une première

L'Agence indique également qu'une "information précise et systématique" a été réalisée en amont "auprès des habitants des zones concernées". Ces derniers sont invités à rentrer leurs plantes à l'intérieur, fermer leurs fenêtres et à garder à l'intérieur leurs animaux domestiques le soir des opérations. À noter que la police nationale et la police municipale seront présentes dans les secteurs concernés "pour permettre leur bon déroulement en interdisant l'accès aux piétons et à la circulation sur la voie publique pendant la durée d'intervention et 1h après", précise le communiqué.